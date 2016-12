Homem é linchado em Juazeirinho após espancar a ex-esposa

Um homem de 41 anos morreu vítima de linchamento na cidade de Juazeirinho, Seridó paraibano, neste domingo, 25.

Segundo informações do boletim do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), o homem teria agredido a ex-esposa com uma corrente e uma peça de ferro de uma motocicleta.

Ao ver a cena, outro homem teria tentado intervir, mas também foi agredido pelo acusado. Depois disso, vizinhos se reuniram e atacaram o agressor.

Ele foi espancado até a morte.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local encontrou a mulher muito machucada, mas ainda com vida. Ela foi trazida para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

O homem, que também estava machucado, nem sequer foi socorrido pois já estava em óbito.

Testemunhas foram levadas para a delegacia local para prestar depoimento, mas até o início da manhã de hoje, 26, ninguém tinha sido preso.

A motivação para o espancamento da mulher ainda é um mistério.

Da Redação