Homem é ferido, tenta pedir socorro e cai da moto antes de dar entrada no hospital

Na cidade de São Bento, no Sertão do Estado, um homem de 54 anos morreu ao cair de uma moto enquanto seguia para o hospital local para pedir socorro.

De acordo com informações policiais, ele foi ferido no abdômen por um homem, ainda não identificado, enquanto estava na praça da cidade na noite dessa terça-feira, 10.

Ainda segundo a polícia, a vítima teria fugido do local do crime em busca de socorro em um hospital da cidade. Ele saiu em uma moto e caiu com o veículo em frente a um posto de combustível

O homem ainda foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nenhum suspeito foi encontrado.

Da Redação