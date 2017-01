Homem é assassinado por amigo em um bar em Alagoa Nova

Por causa de discussão por motivos desconhecidos da Polícia, o irmão de um vereador na cidade de Alagoa Nova, foi assassinado com uma facada em um bar, nesse último sábado (7). A vítima bebia com amigos, dentre eles estava o autor do crime.

O homem decidiu ir embora do local por causa de uma briga. Ele discutiu com o amigo, que estava de carona em seu veículo, por ele ter se recusado a ir também.

Irritado, o suspeito de cometer o crime desferiu um golpe de faca em seu peito.

Ele chegou a ser atendido, mas faleceu no local.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação