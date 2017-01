Hervázio ressalta busca de soluções de Ricardo para não demitir codificados

O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Hervázio Bezerra (PSB), comentou sobre a presença de codificados no Governo do Estado e mencionou que, diante das dificuldades financeiras, o Tribunal de Contas aconselhou o governador Ricardo Coutinho (PSB) a demitir todo e qualquer funcionário que não tenha vínculo com a administração estadual.

Hervázio destacou que Ricardo está fazendo um esforço e procurando alternativas para não demitir os codificados.

– Pessoalmente eu não falei com ele, mas é lógico que isso preocupa o governador e tenho certeza de que ele está buscando alternativas e soluções neste momento com o Nominando Diniz e seus secretários – frisou.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.

Da Redação