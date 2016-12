Hervázio Bezerra disse estar pronto para qualquer decisão do governador em 2017

O deputado Hervázio Bezerra (PSB) poderá continuar na liderança do governo na Assembleia Legislativa, no próximo ano, mas disse estar pronto para qualquer que seja a orientação e a decisão do governador Ricardo Coutinho (PSB).

Ele que já ocupa a liderança do governo por quase seis anos disse ainda que o cargo depende exclusivamente da decisão do governador, cargo este que se diferencia do líder do blocão, que é escolhido pelo colegiado de líderes.

“Para mim, independente de estar na liderança do governo ou não, cumprirei ou procurarei cumprir com o papel de contribuir decisivamente com as discussões, principalmente, com a aprovação de matérias que interessam ao governo na Assembleia Legislativa”, destacou.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)