Hemocentro lança campanha de Carnaval para incentivo à doação de sangue

Com o intuito de manter o estoque de bolsas de sangue, o Hemocentro da Paraíba vai lançar a campanha de Carnaval nesta segunda-feira (6), às 9h, em sua sede, na avenida Pedro II, nº 1119, em João Pessoa. Com o tema “Chegou Carnaval! Bora Doar? Seja solidário. Doe sangue!”, a campanha contará com atividades lúdicas de incentivo à doação de sangue, e acolhimento especial.

A campanha contará com uma programação diferenciada e apresentações de integrantes das agremiações do Carnaval Tradição da capital durante este mês. O foco das ações será buscar sensibilizar e incentivar as pessoas para não deixar a doação para depois do Carnaval.

“Nesta época do ano, a demanda costuma crescer devido ao aumento do número de acidentes, mas a quantidade de doadores cai em quase pela metade. A campanha de Carnaval do Hemocentro quer reverter este quadro e conseguir aumentar o estoque de sangue”, frisa a coordenadora do Núcleo de Ações Estratégicas do Hemocentro Coordenador, Divane Cabral.

Na abertura da campanha no dia 6, a animação ficará por conta da Orquestra de Frevo Paraíso Tropical que vai se apresentar no Hemocentro Coordenador a partir das 9h. A palhaça Bom Te Ver também participará da animação no primeiro dia de campanha.

foto: Secom/PB

Na quinta-feira (9), a Ala Ursa coordenada por DalZapata vai participar da campanha. Já na segunda-feira (13), caberá à Escola de Samba Malandros do Morro, do bairro da Torre, levar alegria para os doadores de sangue.

As coletas externas programadas para complementar as atividades acontecerão no dia 17, na Faculdade de Enfermagem e de Medicina (Facene/Faneme), no dia 18 no município de Baía de Traição/Rio Tinto e no dia 21 no Hospital de Emergência e Trauma da capital..

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Não é necessário estar em jejum, apenas devem-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes.

O Hemocentro funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h30, aos sábados, as atividades vão das 7 às 17h. Na semana do Carnaval, o horário de funcionamento será diferenciado.

Funcionará 24 horas por dia para liberação de bolsas de sangue para os hospitais, e as doações poderão ser feitas no sábado de Carnaval (25), das 7h às 17h, e na segunda-feira (27) das 7h às 13h. No feriado de terça-feira (28) não haverá expediente, e na quarta-feira (1ª de março) o atendimento volta das 12h até as 17h30.