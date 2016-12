Guarda Municipal de CG intensifica atuação em escolas públicas

A Guarda Civil Municipal de Campina Grande está intensificando a sua atuação nas escolas municipais, sendo isto feito por meio de rondas e interação com diretores, professores e alunos.

De acordo com o coordenador da Guarda Municipal, Marx Silva, “o trabalho vem gerando inúmeros resultados positivos para os alunos e a comunidade em geral, bem como também promovendo o fortalecimento da postura comunitária da instituição”.

Nesta linha de atuação, guarnições da GCM estão acompanhando os mais diversos eventos sociais promovidos pelas escolas municipais.

Recentemente, os guardas estiveram em serviço na festa de formatura do ensino fundamental I e II do CEAI Elpídio de Almeida, no bairro da Ramadinha, acompanhados da gestora escolar.

Para 2017, a Guarda Municipal vai continuar realizando este mesmo tipo de ação, o que bem demonstra o seu espírito de colaboração e cooperação com as mais diferentes entidades sociais, a exemplo das escolas públicas.

Da Redação com Ascom