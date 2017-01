Governo vai utilizar metodologia ‘Mente Inovadora’ em escolas do Ensino Fundamental

Quarenta e quatro escolas de Ensino Fundamental de João Pessoa e Campina Grande serão contempladas, a partir de fevereiro, com o início das aulas do ano letivo de 2017, com a metodologia “Mente Inovadora”, criada pela empresa Mind Lab.

“Escolhemos escolas que tiveram um padrão de desempenho baixo nas nossas avaliações e iremos implantar essa metodologia justamente como forma de melhorar o desempenho desses alunos”, explicou Marta de Medeiros, gerente de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Estado da Educação (SEE).

A metodologia “Mente Inovadora” será utilizada durante todo ano de 2017 e trabalha desenvolvendo habilidades cognitivas, emocionais e éticas em crianças e jovens com idade entre 4 e 18 anos.

A metodologia baseia-se em três pilares fundamentais: Jogos de Raciocínio, Métodos Metacognitivos e Professor Mediador.

“A metodologia induz a criança a pensar, ajuda na concentração, na tomada de decisões e cria habilidades de raciocínio lógico, promovendo a educação emocional e social”, completou Marta de Medeiros.

O conceito central da metodologia é que os jogos de raciocínio servem como uma ferramenta educacional muito poderosa, pois contribuem para o aprimoramento de habilidades cognitivas e para a criação de uma consciência do processo de pensamento.

Jogos de raciocínio também ajudam o aluno a lidar melhor com situações emocionais e sociais. A experiência de jogar, que está no centro do programa, é prazerosa, cativante e empolgante – assim, gera grande motivação e entusiasmo entre as crianças e os jovens, o que serve de base para um processo de aprendizagem mais abrangente.

Parceria – Uma parceria foi firmada entre a SEE e o Instituto Ayrton Senna para avaliação da metodologia nas escolas da rede estadual.