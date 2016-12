Governo vai liberar FGTS de contas inativas

O governo pretende editar uma medida provisória para liberar saques de contas inativas do FGTS que tenham saldo de no máximo dez salários mínimos, ou R$ 8.800, informa o jornal O Globo.

Há trabalhadores com mais de uma conta sem movimentação, de empregos antigos. O valor máximo permitido para o saque deverá ser de R$ 1 mil.

A equipe econômica estima que, com isso, vai injetar R$ 30 bilhões na economia.

Originalmente, o governo pretendia liberar saques de todas as contas do FGTS, mas recuou após críticas principalmente do setor de construção civil, ainda conforme o jornal.

* fonte: OGlobo

Da Redação