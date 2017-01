Governo vai cortar bilhões em incentivos fiscais

A equipe econômica do governo federal está atuando para não renovar incentivos fiscais a empresas de diversos setores que vão custar R$ 3,3 bilhões neste ano, informa o jornal Folha de São Paulo.

Montadoras, construtoras, produtoras de audiovisual e fabricantes de fertilizantes, por exemplo, deverão perder os benefícios oferecidos pelo governo federal.

A avaliação do Ministério da Fazenda é que as isenções fiscais são ineficientes do ponto de vista da geração de empregos e não fazem sentido em um ambiente de austeridade nas contas públicas.

*Fonte: UOL

Da Redação