Governo reúne prefeitos do Sertão para impulsionar agricultura familiar no Estado

O Governo da Paraíba, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), integrante da Gestão Unificada, está reunindo prefeitos das 15 regiões administrativas no Estado para discutir e estimular o fortalecimento das atividades produtivas e geradoras de postos de trabalho e renda, com foco principal para a agricultura familiar.

Nesta semana, em parceria com o Sebrae, o encontro aconteceu na região administrativa da Emater-GU de Sousa e contou com a participação de 13 prefeitos eleitos do Alto Sertão paraibano.

Reunião com o mesmo objetivo foi realizada em Itaporanga com a participação dos novos gestores eleitos daquela região administrativa da Emater, sob coordenação da técnica Maria de Lourdes Pereira. Afora representações e os órgãos parceiros, estiveram presentes os prefeitos Divaldo Dantas (Itaporanga), José Paulo Filho (Santana dos Garrotes), Carmelita de Lucena Mangueira (Diamante), José Inácio Sobrinho (Santana de Mangueira), Alan Felipe Bastos (Pedra Branca), Maria Leonice Lopes Vital (Boa Ventura) e José Leite Sobrinho (São José de Caiana).

Em Sousa, o diretor técnico da Emater, Vlaminck Paiva Saraiva, junto com o coordenador de Operações, Alexandre Alfredo, fez uma ampla explanação sobre a Ater Pública, destacando a importância do serviço para o desenvolvimento sustentável do setor rural.

Ele explicou que mais de 90% das políticas públicas destinadas aos agricultores familiares são executadas pela Emater, promovendo cidadania por meio da inclusão produtiva e social.

Já o coordenador da Emater de Sousa, Assis Bernardino, fez um resumo das principais ações executadas naquela região administrativa.

Segundo ele, neste ano foram assistidas e orientadas mais de 12. 200 famílias agricultoras, envolvendo um volume de recursos de R$ 26.580.805,12 por meio de políticas públicas, tais como crédito rural e fundiário, Garantia Safra, Pnae e PAA, este último beneficiando mais de 35 mil pessoas em situação de insegurança alimentar.

Prestigiaram o evento de Sousa os prefeitos eleitos de Aparecida, Júlio César Queiroga de Araújo; Bernardino Batista, Gervasio Gomes; Joca Claudino Jordhanna Lopes dos Santos Duarte; Lastro, Athaide Gonçalves Diniz; Marizópolis, José Lins Braga; Nazarezinho, Salvan Mendes Pedrosa; Poço Dantas, José Gurgel Sobrinho; Santa Cruz, Paulo Cesar Ferreira Batista; São Francisco, João Bosco Gadelha de Oliveira Filho; São José da Lagoa Tapada, Cláudio Antonio Marques de Sousa; Sousa, Fábio Tyrone Braga de Oliveira; Uiraúna, João Bosco Nonato Fernandes e Vieirópolis, José Célio Aristóteles.

Secom/PB