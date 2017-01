Governo realiza oficina de Divulgação e Apropriação de Resultados do IDEPB

Foto: Secom/PB

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, realizou, nesta quinta-feira (12), a Oficina de Divulgação e Apropriação de Resultados do IDEPB/2016.

Professores, gestores e gerentes regionais da rede estadual de ensino participaram da ação. Segundo os dados divulgados, a participação dos alunos na avaliação manteve a média dos anos anteriores, com aproximadamente 75%.

De acordo com a secretária executiva de gestão pedagógica da SEE, Roziane Marinho, com os resultados do Avaliando IDEPB em mãos, gestores e professores podem elaborar estratégias específicas de intervenção pedagógica junto aos alunos, em cada escola. “Dessa forma, direcionamos as ações e trabalhamos em busca de melhorar, ainda mais, os resultados”, disse.

Um dos gestores participantes da oficina, Robson Rubenilson, revelou que o resultado do Avaliando IDEPB vem ajudando a reforçar o ensino na Escola Professor Lordão, em Picuí.

“Trabalhamos os resultados, primeiramente, com os professores, realizando até um rodízio entre as disciplinas. Depois, focamos as famílias, para mostrar que elas também são parte do processo de ensino. Por fim, trabalhamos o aluno, com objetivo de mostrar a ele a importância de participar da avaliação, que tem por objetivo melhorar, ainda mais, a qualidade da educação”, falou.

Já o gestor da Escola Iolanda Teresa Chaves de Lima, em Cubati, Silvano Fidélis, acredita que a oficina de avaliação dos resultados do IDEPB ajuda na elaboração de estratégias para sensibilizar os alunos sobre a importância dessa iniciativa. “É muito bom começar o ano com o resultado do IDEPB porque nos permite pensar em ações de melhoria do ensino logo no início do período letivo”, disse.

Foto: Secom/PB

IDEPB – O Sistema Estadual de Avaliação da Educação da Paraíba (Avaliando IDEPB) segue os mesmos moldes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC).

Participam dos testes, alunos das séries finais do sistema atual de ensino: o quinto e nono do Ensino Fundamental, além do terceiro ano do Ensino Médio. No ano passado, os alunos do primeiro ano do Ensino Médio também entraram na avaliação, como forma de reforçar o ensino até a realização de uma próxima avaliação, no terceiro ano.

Secom/PB