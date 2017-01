Governo realiza formação de profissionais que vão atuar em Escolas Cidadãs Integrais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), realiza, entre os dias 23 e 27 deste mês, a formação inicial dos profissionais que vão atuar nas Escolas Cidadãs Integrais e Cidadãs Integrais Técnicas da Rede Estadual de Ensino, neste ano.

A capacitação, voltada aos professores e gestores aprovados na última seleção do programa, vai acontecer no Centro de Formação de Educadores, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa.

O objetivo da formação inicial é apresentar aos profissionais da rede o modelo pedagógico e administrativo das Escolas Cidadãs Integrais e Cidadãs Integrais Técnicas, além de destacar o processo de ampliação dessas unidades.

Como forma de reforçar a capacitação, haverá interação dos novos professores e gestores selecionados para atuar nas escolas com os profissionais que já trabalham com a educação integral nessas instituições.

Os participantes da formação terão contato com as bases metodológicas do modelo de escolas cidadãs integrais, planos de ação, protagonismo em sala de aula, projetos de vida, acolhimento e outras áreas relacionadas à iniciativa aplicada na Paraíba.

Até o ano passado, oito escolas funcionavam com o modelo Cidadã Integral e Cidadã Integral Técnica. Neste ano, o número foi ampliado para 33 escolas.

As matrículas continuam abertas e as aulas começam no dia 6 de fevereiro, junto com as demais unidades da rede estadual.

Estão sendo ofertadas 18 mil vagas.

Referência na Educação – O modelo de Escola Cidadã Integral, implantado pelo Governo da Paraíba, atende aos planos estadual e nacional de Educação.

O programa tem como foco a formação dos jovens por meio de um desenho curricular diferenciado e com metodologias específicas, que apresentam aos estudantes do Ensino Médio possibilidades de se sentirem integrantes do seu projeto de vida.

No caso das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, o modelo é parecido com o da Escola Cidadã Integral, mas tendo como diferencial os cursos técnicos, que visam à formação dos jovens para atuarem no mercado de trabalho.

Ambas têm como foco proporcionar aos jovens se reconhecerem como protagonistas em seus locais de atuação.