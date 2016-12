Governo homologa inscrições do processo seletivo das Escolas Cidadãs Integrais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), divulgou o número de inscrições homologadas no processo seletivo de professores e gestores das Escolas Cidadãs Integrais e Cidadãs Integrais Técnicas.

Estão concorrendo às vagas da rede estadual de ensino 718 candidatos ao cargo de professor e 276 aos de diretor e vice-diretor.

A seleção será em caráter eliminatório e classificatório com realização de prova objetiva no próximo dia 3 de janeiro e entrevista oral no período 9 a 11 de janeiro apenas para o cargo de diretor.

Os candidatos aprovados terão carga horária de 40 horas semanais, cumpridas obrigatoriamente nas Escolas Cidadãs Integrais ou Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, em que estiverem lotados.

Os classificados entrarão num banco de reserva técnica e poderão ser nomeados, assim que houver necessidade a critério da SEE, obedecendo a ordem de classificação por gerência/cargo, conforme a opção feita, no ato da inscrição, pelo candidato, de acordo com a ordem decrescente do resultado final.

O processo está sendo organizado pela Comissão Executiva de Educação Integral da SEE, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq).

Na Paraíba funcionam oito escolas nessa metodologia de ensino, número que vai chegar a 20 em 2017.

Escola Cidadã Integral – O modelo de escola pública implantado na Paraíba, com a proposta de organização e funcionamento em tempo único (integral) atende aos planos estadual e nacional de Educação.

O programa tem como foco a formação dos jovens por meio de um desenho curricular diferenciado e com metodologias específicas, que apresentam aos estudantes do Ensino Médio possibilidades de se sentirem integrantes do seu projeto de vida.

Cidadã Integral Técnica – No caso das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas da Rede Estadual, o modelo é parecido com o da Escola Cidadã Integral, mas tendo como diferencial os cursos técnicos, que visam à formação dos jovens para atuarem no mercado de trabalho.

Ambas têm como foco proporcionar aos jovens se reconhecerem como protagonistas em seus locais de atuação.

