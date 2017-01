Governo Federal vai investir no eixo Piancó – Coremas, diz Cássio

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) disse, em entrevista, que recebeu do presidente Michel Temer e do ministro Helder Barbalho o compromisso de realizar as obras do eixo Piancó – Coremas, um novo ramal que vai levar água até o complexo Coremas – Mãe D´água.

“A bancada vai ter que priorizar esta obra tornando a emenda de bancada, que já existe, como emenda impositiva. É mais uma grande notícia que temos para a Paraíba, além da conclusão do Eixo Leste, previsto para março, e a conclusão do Eixo Norte, previsto para o fim do ano e, ainda em 2017, se Deus quiser, a conclusão do eixo Piancó – Coremas”, comemorou o senador.