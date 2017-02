Governo Estadual realiza evento para traçar perfil do gestor municipal de saúde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems/PB), realiza, nesta terça (7) e quarta-feira (8), o evento “A Gestão da Saúde nas Cidades – Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde da Paraíba”.

O encontro, que acontece no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, tem o objetivo de promover a aproximação entre as esferas da gestão municipal e estadual de saúde, promovendo avanços na condução da saúde municipal para o próximo quadriênio.

O evento contará com a presença da secretária de Saúde da Paraíba, Claudia Veras; do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Junqueira; da presidente do Cosems/PB, Soraya Galdin; do procurador do Ministério Público Federal da Paraíba, José Guilherme Ferraz; do presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES/PB), Antônio Eduardo Cunha; do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia; e do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), João Gabbardo dos Reis. Durante o encontro, serão realizadas mesas redondas discutindo e orientando os gestores municipais de saúde sobre temas como Gestão Financeira do Sistema Único de Saúde (SUS), Instrumentos de Planejamento, Governança e Relações Interfederativas.

De acordo com a secretária executiva de Saúde da Paraíba, Maura Sobreira [foto], além de produzir e promover o acolhimento e integração entre os gestores do município e a esfera estadual, um dos objetivos do evento é conhecer o perfil dos novos gestores de saúde dos municípios paraibanos.

“Para que possamos conhecer o perfil desses gestores municipais, foi criado um instrumento online que estará disponível na área individual de cada participante para preenchimento. As informações coletadas serão tabuladas pela equipe da SES, para que possamos assim traçar o perfil do novo gestor do SUS em cada município Paraibano”, explicou.

Para participar, os gestores municipais ainda podem se inscrever no site paraiba.pb.gov.br/saúde.