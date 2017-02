Governo Estadual firma parceria para novo residencial em Campina Grande

O Governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), firmou parceria com a Cipresa Empreendimentos, uma empresa que possui mais de 30 anos de atuação no mercado, voltada para o desenvolvimento da região da Borborema.

A parceria inédita com a Cehap prevê a construção de mais 352 unidades habitacionais na cidade de Campina Grande.

O Residencial Sol Nascente será construído com localização privilegiada no Bairro Itararé, próximo a escolas, faculdades, supermercados, shoppings e vários outros equipamentos.

Serão 22 blocos com 16 apartamentos, divididos em sala para dois ambientes, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

O projeto ainda contempla infraestrutura completa com salão de festas, quadra poliesportiva, playground, praças e terá a sustentabilidade e a economia em destaque, com um sistema de reaproveitamento de água e o uso parcial de energia solar.

A oportunidade será oferecida para famílias com renda de até R$ 2.350,00 por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1,5. Na colaboração firmada, serão ofertadas condições exclusivas para os inscritos na Companhia, com taxas reduzidas de juros e ainda o uso do FGTS como entrada.

Os interessados devem acessar o site da Cehap no endereço http://187.33.247.43/ inscricao/ para atualizar os dados cadastrais junto à Companhia ou mesmo fazer uma nova inscrição. A participação poderá ser feita até o dia 8 de fevereiro de 2017.

A partir desta data a Cehap e a Cipresa irão iniciar os atendimentos aos candidatos no Cine São José, localizado na Rua Lino Gomes da Silva, 221, Campina Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98810-1000.