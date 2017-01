Governo Estadual define plano de manejo do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha

O Governo do Estado, por meio da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), e o Conselho Gestor do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha aprovaram, no final da tarde de quinta-feira (19), no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), localizado no município de Cabedelo, o Plano de Manejo do Parque Marinho de Areia Vermelha (Pemav).

Na ocasião, foi consolidado e regulado o zoneamento da área e as normas de uso da localidade, como também o manejo dos recursos naturais, inclusive com a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade de conservação.

As novas regras serão implantadas após serem publicadas no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Dentre elas estão: o funcionamento do Parque ficou estabelecido entre os horários das 8h às 16h30, com maré até 0,9m; o limite de visitantes será de 1.099 pessoa por dia, sendo possível ocorrer mudança quando o plano de visitação entrar em vigor, o método de entrada e contagem será previsto neste plano de visitação.

Possivelmente será criado um software para as escolhas das embarcações que serão cadastradas; a ilha de Areia Dourada ficará inatingível, apenas para utilização com autorização do órgão.

O superintendente da Sudema, João Vicente Machado Sobrinho, avaliou positivamente a reunião e ressaltou a importância do Plano de Manejo.

“Foi uma decisão democrática e chegamos a conclusão que o debate foi ganho e a sociedade se convenceu que Areia Vermelha é um parque que merece respeito aos seus recursos naturais. O trabalho foi árduo, mas gratificante. Essa região é uma dádiva para os paraibanos e para todos aqueles que vêm apreciar as belezas que o nosso Estado oferece”, afirmou.

O secretário executivo de Meio Ambiente do Estado, Fabiano Lucena, por sua vez, falou sobre as novas regras e salientou as ações do Governo em prol do meio ambiente.

“A gestão continua avançando e a população vem se conscientizando da necessidade da preservação do nosso patrimônio natural. O Plano de Manejo é um instrumento de fiscalização que a sociedade deve se apropriar ajudando o poder público”, ressaltou.

Segundo o secretário executivo do Turismo do Estado, Ivan Burity, a aprovação do ordenamento do Parque é uma grande conquista para todos os paraibanos.

“Nós temos muito o que comemorar com a finalização do Plano de Manejo de Areia Vermelha. Aquele monumento natural estava sendo negligenciado e graças às ações deste Governo foram tomadas medidas urgentes em prol da preservação da localidade”, afirmou.

A presidente do Conselho Gestor do Plano, Christina Vasconcelos, enfatizou que a gestão se empenhou junto aos conselheiros para o plano ser aceito e disse que vai se empenhar cada vez mais para o plano ser consolidado.

“Todos os esforços serão para que possamos tornar o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha um ambiente preservado com base numa gestão participativa e um turismo sustentável”, observou.

O Conselheiro do Pemav, George Miranda, ressaltou que o plano de manejo é um grande avanço. ” Não foi simples construir e aprovar um plano de manejo de tal magnitude , pois existem diversos interesses envolvidos, mas acredito que em princípio conseguimos atendê-los da melhor forma possível. Agora só temos que colocar em prática tudo que foi acordado”, concluiu.

Planos de Manejo – Os Planos de Manejo em Unidades de Conservação (UCs) seguem as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.885/2000, que em seu Capítulo I, artigo 2°, parágrafo XVII, afirma que o plano de manejo é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma UC, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.