Governo Estadual anuncia 100 novas vagas para programa de intercâmbio

O governador Ricardo Coutinho anunciou nesta segunda-feira (6), durante o programa semanal Fala Governador, a ampliação do programa de Intercâmbio Internacional Gira Mundo – Edição 2017, com a oferta de 100 novas vagas.

Desta vez, as vagas serão distribuídas para três países, sendo 50 para o Canadá, 25 para Portugal e 25 para a Espanha.

Poderão participar alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino. Os pré-requisitos para participação no programa bem como mais informações serão divulgados por meio de um edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Gira Mundo Canadá – Nesta terça-feira (7), o governador Ricardo Coutinho receberá na Granja Santana os 50 alunos intercambistas da Rede Estadual de Ensino que participaram do programa Gira Mundo – Edição Canadá 2016.

Os alunos e seus pais serão recebidos pelo governador juntamente com o secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, a secretária executiva de Gestão Pedagógica da Educação, Roziane Marinho e o secretário executivo de Administração, Suprimentos e Logística da Educação, Arthur Viana.

Os alunos desembarcarão na madrugada desta terça-feira (7) no Aeroporto Internacional Castro Pinto, em João Pessoa, e serão recepcionados por uma equipe da Secretaria de Estado da Educação (SEE) e por uma orquestra de frevo para comemorar a volta dos estudantes para o seu estado de origem.

Os 50 estudantes selecionados no programa viajaram no dia 30 de agosto para o Canadá, onde permaneceram por um período de cinco meses assistindo aulas em 22 escolas localizadas em quatro províncias daquele país.

O programa Gira Mundo representa um investimento na ordem de R$ 2,5 milhões na educação paraibana.