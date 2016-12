Governo entrega raquetes de palma para agricultores de Picuí

Foto: Secom/PB

Agricultores familiares residentes na Comunidade Mato Grosso dos Paulinos, no município de Piauí, no Curimataú paraibano, assistidos pelo Projeto Ecoprodutivo, foram contemplados com 10 mil raquetes de palma forrageira resistentes à cochonilha do carmin.

Elas serão usadas para plantio em áreas infestadas pela praga, que destrói toda plantação e a formação de reserva de ração para alimentar seus rebanhos em períodos de estiagens prolongadas.

A entrega foi realizada, na quinta-feira (22), para a Associação dos Agricultores Familiares do Ecoprodutivo da Comunidade do Mato Grosso por técnicos da Emepa e com a participação dos extensionistas dos escritórios local e regional da Emater. Os agricultores mostraram-se satisfeitos com as raquetes de palma e já iniciaram o plantio. As raquetes foram produzidas pela Emepa, empresa integrante da Gestão Unificada.

Durante a realização do diagnóstico rural participativo sobre as potencialidades da comunidade, na fase inicial de estudos antes da implantação do Ecoprodutivo, os técnicos da Gestão Unificada perceberam a presença da cochonilha do carmin em alguns pontos de plantios de palma forrageira.

Caso não fosse tomada providências urgentes, a praga poderia atingir todas as plantações de palma. Na ocasião do lançamento do Projeto Ecoprodutivo, em julho passado, o presidente da Gestão Unificada, Nivaldo Magalhães, havia anunciado que seriam distribuídas raquetes de palma para conter o avanço da praga. Ação efetivada para a satisfação dos criadores que, em período de estiagens, usam a palma forrageira como suporte alimentar de seus animais.

Secom/PB