Governo do Estado repassa recurso extra para UEPB pagar 13º salário

O Governo do Estado vai repassar recurso extra no valor de R$ 16 milhões para a Universidade Estadual da Paraíba para que seja efetuado o pagamento do 13º salário dos professores e funcionários, que ainda estão sem receber o benefício.

A partir de 2017, o próprio Governo vai provisionar o décimo da UEPB.

O Governo da Paraíba repassou em dia todos os meses o duodécimo da UEPB, que corresponde a cerca de R$ 23 milhões por mês, cabendo a todo órgão assegurar o provisionamento do décimo terceiro salário.

E agora, mais uma vez, assegurou um repasse extra de R$ 16 milhões para que a instituição pague o décimo terceiro dos funcionários.

Da Redação com Secom/PB