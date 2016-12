Governo do estado perdeu o controle da segurança, afirma Cássio.

O governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho (PSB), recebeu várias críticas advindas de seu opositor, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), a cerca da segurança pública do estado.

Em entrevista, Cássio lembrou casos que tomaram grandes proporções na última semana: o assassinato de uma empresária vítima de disparo de arma de fogo após assalto e o vereador pocinhense, também vítima de assaltantes.

Cássio lamentou a falta de solidariedade do governador com as famílias das vítimas de violência e afirmou que o estado perdeu o controle da segurança pública.

– O problema é gravíssimo. Esse último episódio com o assassinato da empresária Célia Cirne consternou a cidade e demonstra o grau de fragilidade que estamos vivendo na segurança pública. Além dos homicídios temos as explosões a bancos, os assaltos nos ônibus, os ataques a residência e não é difícil saber como chegamos a esse descontrole. A população cresce e o contingente da polícia diminui. O governo do estado não traz providências. Estamos entregues a própria sorte – criticou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM

