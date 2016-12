Governo do Estado anuncia pagamento dos servidores

O Governo do Estado realiza nesta quinta (29) e sexta-feira (30) o pagamento dos servidores estaduais – ativos e inativos da administração direta e indireta – referente ao mês de dezembro.

A folha de dezembro e a segunda parcela do 13º salário – efetuada no último dia 16 – injetam cerca de meio bilhão de reais na economia paraibana no último mês do ano.

A folha da administração direta soma R$ 356.359.934,97, sendo R$ 230.489.024,21 de dezembro e R$ 125.870.910,76 da segunda parcela do 13º salário.

Já a folha da administração indireta tem um valor total de R$ 139.493.353,77, sendo R$ 92.995.569,18 de dezembro e R$ 46.497.784,59 da segunda parcela do 13º salário. O valor total geral é R$ 495.853.288,74.

O Governo do Estado fecha o ano de 2016 pagando os servidores estaduais dentro do mês trabalhado, cumprindo assim um compromisso assumido pelo governador Ricardo Coutinho, apesar da crise que vivem os estados brasileiros, especialmente a Paraíba.

Calendário:

29/12 – Aposentados e pensionistas

30/12 – Servidores da ativa

Da Redação com Secom/PB