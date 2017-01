Governo assina ordem de serviço para obras de pavimentação no Litoral Sul

O governador Ricardo Coutinho assina, nesta quinta-feira (19), às 17h, a ordem de serviço para as obras de pavimentação dos acessos às praias de Carapibus I e II, Tabatinga I e II e Praia do Amor, no Litoral Sul do Estado, beneficiando diretamente uma população de mais de 50 mil habitantes do município do Conde.

Trata-se de mais uma importante obra de mobilidade urbana realizada pelo Governo do Estado na Grande João Pessoa, e que vai contribuir para o desenvolvimento do turismo naquela região. Serão investidos R$ 2,4 milhões.