Governador quer solução do TCE para situação dos codificados

O governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), pediu solução ao Tribunal de Contas do Estado, que recomendou que o governo regularizasse a situação de mais de 8 mil trabalhadores codificados, incluindo o recolhimento da contribuição previdenciário entre os anos de 2003 a 2016, cuja dívida já está em quase R$ 90 milhões.

Ele disse não ter ainda nenhuma solução, mas quer que a Corte de Contas, especificamente o conselheiro Nominando Diniz, lhe ofereça uma alternativa para sanar a situação porque não pode fazer concurso público para a atividade meio.

Foto: Paraibaonline

“Não posso e nem vou fazer, porque é um desserviço ao Estado, até porque estamos acima do limite da responsabilidade fiscal e não vou fazer concurso para uma atividade que não seja fim. Não é correto, não é justo para com o Estado”, explicou.

Contudo, o governador lembrou que os codificados na administração do Estado, em outras gestões, já foram mais de 20 mil e ninguém falou nada.

“Os codificados recebiam assinando um pedaço de papel e dividindo o dinheiro por três na boca do caixa, e todo mundo sabe disso, que é da área. Agora, me deem uma solução que dentro das condições do Estado, eu farei”, ressaltou.

O governador registrou ainda que os prestadores de serviço assim como os codificados eram uma “farra no Estado”, o que ele conseguiu moralizar reduzindo e muito o número desse pessoal dentro do governo do PSB.

“É preciso reconhecer o nosso esforço, mas eu tenho certeza que o conselheiro Nominando Diniz reconhece e sabe do que eu estou falando e vai buscar apresentar uma solução para que o Estado possa continuar a fazer a melhor das políticas públicas de pessoal possíveis. Eu estou à disposição do conselheiro para que a gente possa fazer essa travessia”, avaliou.

