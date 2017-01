Governador interino detalha atividade no exercício do mandato na Paraíba

foto: Secom/PB

Na quinta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), o desembargador Marcos Cavalcanti, detalhou sua atividade à frente da executiva estadual.

“Uma sensação muito boa, é uma experiência nova e já uma segunda vez como presidente do Tribunal que eu sou convocado para assumir o Governo do Estado interinamente, é uma honra muito grande e nosso nome entra para a história. Apenas cumprirei a agenda do governador, sancionar alguns projetos de lei que tenham vindo da Assembleia e não mereçam nenhuma análise de veto e cumprir agenda externa e interna”, disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação