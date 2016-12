Governador inaugura obra de pavimentação da Avenida João Suassuna, em Campina

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta quarta-feira (21), a pavimentação da Avenida João Suassuna, na cidade de Campina Grande, considerada uma importante obra de mobilidade urbana.

A obra tem quase 1 km de extensão e representa um investimento de R$ 2,2 milhões visando melhorar o trânsito na Rainha da Borborema.

A vice-governadora Lígia Feliciano, o deputado federal Damião Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, além de deputados estaduais e lideranças da região, também participaram da solenidade.

Na ocasião, Ricardo Coutinho cumprimentou moradores e afirmou que a obra é fundamental para a mobilidade urbana de Campina Grande.

“Essa obra é muito importante porque dá uma ligação direta do Centro da cidade para a Escola Técnica, para a UEPB, para Bodocongó, enfim desafoga o trânsito nessa área. É mais uma obra estruturante que fazemos em Campina Grande, ao lado de outras que ainda serão entregues, como o Parque de Bodocongó. Ter uma boa locomoção é algo essencial que dá o direito do cidadão ir e vir de forma digna. Nas três últimas décadas, o número de veículos aumentou muito e é preciso criar condições para escoar o tráfego. A Avenida João Suassuna era uma necessidade da população dessa região e que entregamos ao povo com muita satisfação”, afirmou o governador.

A Avenida João Suassuna recebeu pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização horizontal e vertical, iluminação e outros serviços.

“Esta obra vai trazer desenvolvimento, qualidade de vida e melhorias em todos os sentidos. Estou feliz em poder participar dessa inauguração, porque sei o quanto era uma obra esperada e necessária para o povo. A pavimentação da Avenida João Suassuna hoje é uma realidade que melhora a vida da população campinense”, observou a vice-governadora Lígia Feliciano.

A diretora-superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães, explicou que a pavimentação se estende do Centro até Bodocongó representando um avanço para a mobilidade urbana da cidade.

“Há doze anos eu morava nessa cidade e já escutava o povo reivindicando essa obra. Então era um desejo antigo que foi realizado pelo Governo do Estado. A Avenida João Suassuna agora é uma rota de fácil acesso para o morador se deslocar a pontos essenciais em Campina Grande. A obra com certeza trouxe muitos benefícios à população”, explanou.

O aposentado José Leal mora em Campina Grande há 14 anos e acompanhava a realidade da Avenida João Suassuna antes da pavimentação.

“Aqui tem muitos aposentados que sofriam na hora de ir ao médico, porque essa rua era esburacada, de difícil acesso, demorava muito para chegar ao hospital. Agora ficou ótimo, porque em pouco tempo a gente chega em Bodocongó com segurança e agilidade”, afirmou.

“Aqui era estrada de barro, muito complicado para transitar e, além disso, era perigoso porque ocorriam muitos assaltos. Pedimos bastante que essa obra fosse feita e felizmente a Avenida João Suassuna agora oferece as condições adequadas para os veículos e pedestres”, comentou o morador Aloiz Velem.

Da Redação com Secom/PB