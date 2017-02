Governador: “Gervásio Maia dará continuidade ao processo de mudanças na ALPB”

O governador Ricardo Coutinho (PSB) acredita que o novo presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia Filho (PSB), empossado no cargo nesta quarta-feira (01), fará uma boa gestão no Poder Legislativo, até por conta da sua correção política e ao conjunto da base aliada ao governo.

“Ele vinha desenvolvendo um belo trabalho na condição da estabilidade, o que proporcionou na sua posse, com a presença de mais de cem prefeitos e de muitas lideranças. Ele proporcionou uma posse muito emotiva que, para mim, particularmente, representa muito porque me fez lembrar de conversas que eu tive com o pai de Gervasinho”, disse.

Para o governador, a posse do filho de Gervásio Maia (in memoriam) foi uma premonição do pai, que, na época de quando secretário das Finanças da Prefeitura da sua administração, lhe pedia coisas para o futuro do filho, que somente agora veio a entender referente à caminhada política e sobre a vontade do pai de que o governador estivesse ao lado dessa trajetória.

“Eu registrei isso aqui hoje, porque veio a minha cabeça, exatamente, as palavras do pai. E hoje, Gervasinho toma posse do parlamento sabendo respeitar e sendo respeitado. Como eu digo: a postura de uma pessoa não se mede em relação a sua filiação partidária”

Durante discurso na solenidade de posse, o governador pediu para que fosse garantida a estabilidade política entre os Poderes.

“Não se pode governar com instabilidade política. Portanto, acredito que Gervasinho, assim como Adriano Galdino, que fez uma excelente gestão, vai dar continuidade aos trabalhos, bem como, garantir a harmonia para manter a Paraíba, independente de oposição e situação, com a devida e necessária estabilidade”, ressaltou.

Segundo ele, a posse do deputado Gervásio Maia se faz o maior fato político do ano para que ele possa dar continuidade ao processo de mudança na Assembleia Legislativa iniciado por Adriano Galdino.

“Gervásio tem tradição, determinação e eu acho que isso foi um passo importantíssimo para a trajetória política dele e tenho certeza que nossa relação continuará muito boa”, destacou.