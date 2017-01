Governador em exercício se reúne com equipe e recebe deputados

O governador em exercício, Adriano Galdino, realizou despachos administrativos na tarde dessa segunda-feira (2), no Palácio da Redenção.

Na ocasião, recebeu deputados estaduais e se reuniu com o secretário de Estado da Comunicação Institucional, Luís Tôrres; com o sub-comandante geral da Polícia Militar, coronel Almeida; com o secretário executivo da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga e o chefe de gabinete do governador, Nonato Bandeira.

Adriano Galdino disse que a reunião teve o objetivo de definir as agendas dos próximos dias.

“Definimos os trabalhos a serem realizados nos próximos dias. Nesta terça teremos uma série de reuniões com secretários de governo. Já na quarta-feira pela manhã, apresentaremos os números da segurança pública e lançaremos a Operação Verão, que consiste no planejamento das forças de segurança durante esse período”, destacou o governador em exercício.

Ainda nesta segunda-feira, deputados estaduais Hervázio Bezerra, Edmilson Soares, Estela Bezerra, Genival Matias e Trócolli Júnior realizaram uma visita de cortesia ao governador em exercício.

Para o deputado Hervázio Bezerra, mais uma vez o governador Ricardo Coutinho prestigia a Assembleia Legislativa ao transmitir o cargo a Adriano Galdino.

“É o reconhecimento ao trabalho de Adriano Galdino e ao trabalho do colegiado na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui para abraçar um companheiro de luta e nos colocando à disposição para acompanhar o governador Adriano em sua agenda”, ressaltou o líder da bancada do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Secom/PB