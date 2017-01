Governador em exercício realiza entrega de Habilitação Social

O governador em exercício, desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, fez, na manhã desta sexta-feira (6), uma visita ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ocasião em que conheceu projetos e programas desenvolvidos pelo órgão, a exemplo das mudanças do envio do IPVA e Licenciamento de Veículos.

O ponto alto da visita foi a entrega de uma carteira de habilitação à jovem Midian Rodrigues de Lima, uma das 575 contempladas pelo programa Habilitação Social.

A visita do governador Marcos Cavalanti ao Detran foi acompanhada pelo secretário de Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, e pelo superintende do órgão, Agamenon Vieira, que falou da importância da presença do chefe do Executivo.

“É muito importante a visita do governador em exercício, até porque o doutor Marcos Cavalcanti é um magistrado e, como tal, pode nos ajudar e apoiar no processo de municipalização do trânsito”, disse Agamenon Vieira.

O secretário Cláudio Lima acrescentou que a experiência do desembargador Marcos Cavalcanti como gestor do Judiciário estadual enriquece o Governo, já que o magistrado fez explanações sobre a sua passagem pela Presidência do Tribunal de Justiça.

“Me chamou atenção o plano executado pelo desembargador Marcos Cavalcanti no sentido de economizar energia e outros gastos no âmbito do Poder Judiciário, realidade que pode ser implantada no Estado”, comentou o secretário.

O governador em exercício, após a visita, disse que o Detran presta um relevante serviço ao povo paraibano, destacando, inclusive, os projetos sociais, que estão promovendo a inclusão de pessoas carentes.

“O programa Habilitação Social, que oferta aos mais necessitados a carteira nacional de habilitação totalmente gratuita, é um ação de grande alcance, pois oportuniza aos jovens uma chance de entrar no mercado de trabalho”, declarou o Marcos Cavalcanti.

Ainda no Detran, o governador em exercício recebeu informações sobre as mudanças do envio do IPVA e Licenciamento de Veículos, que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (9); o projeto ‘Municipalização do Trânsito’, que será implementado este ano; e outras ações voltadas à prevenção de acidentes de trânsito, como foco no segmento de motocicletas, que anualmente ceifa vidas no país inteiro.

Habilitação nova – O desembargador Marcos Cavalcanti aproveitou a oportunidade para renovar a sua carteira de habilitação, que se venceu no último dia 4 de janeiro.

“Aproveitei a ocasião para renovar minha carteira. Em pouco tempo fui atendido no balcão, depois fiz o exame médico e, ao término da visita, sai do Detran com a carteira nova de motorista”, ressaltou.

Da Redação