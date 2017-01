Governador em exercício participa de posse de prefeitos em cidades da Paraíba

O governador em exercício Adriano Galdino participou, nesse domingo (1º), da posse dos prefeitos eleitos em seis cidades paraibanas.

Na ocasião, Adriano destacou que espera que os novos gestores busquem, neste primeiro momento, o equilíbrio fiscal e financeiro das prefeituras para que ações e benefícios para a população possam ser executados o quanto antes.

“Temos vivido um momento de crise, mas mesmo assim os novos prefeitos podem trabalhar nas suas cidades visando melhorar a vida dos mais humildes, do mesmo modo que o governador Ricardo Coutinho tem feito no Governo do Estado, como posso atestar nesses dias em que estou tendo a oportunidade de vivenciar ainda mais de perto o trabalho dele”, afirmou.

Adriano passou pelas cidades de Esperança, onde foi empossado o prefeito Nobinho; Areial, para a posse de Adelson; Itabaiana, Dr. Lúcio; Itatuba, onde foi empossado Aron; Olivedos, onde ocorreu a posse de Deusinho; e São Sebastião de Lagoa de Roça, onde quem tomou posse foi Severo.

Da Redação com Secom/PB