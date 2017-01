Governador em exercício lança Operação Férias com reforço de 1,6 mil policiais

Foto: Secom/PB

O governador em exercício, Adriano Galdino, lançou, na manhã desta quarta-feira (4), no Palácio da Redenção, em João Pessoa, a Operação Férias, que contará com o reforço extra de 1,6 mil policiais para garantir a segurança de turistas e paraibanos em todo o Estado até o dia 31 de janeiro. Além de várias modalidades de policiamento, a ação contará ainda com o monitoramento de drones.

Na ocasião, o governador em exercício destacou a importância da Operação, afirmando que o policiamento será reforçado não apenas no Litoral, mas em cidades como Campina Grande e Patos.

“É uma ação que demonstra que o Governo do Estado tem se preocupado e investido na segurança dos paraibanos e de todos aqueles que visitam a nossa Paraíba”, disse. “É muito importante o reforço do policiamento em toda a Paraíba, haja vista que em cidades como Campina Grande muita gente vem passar esse período do ano no Litoral, por exemplo”, prosseguiu.