Governador em exercício cumpre agenda e discute plano da Educação com prefeitos

O governador em exercício, Adriano Galdino, atendeu, nesta terça-feira (3), prefeitos e secretários municipais de Educação. Na pauta, demandas de escolas estaduais e municipais.

De acordo com Adriano Galdino, a reunião teve o objetivo de ouvir as demandas dos gestores no sentido de melhorar, cada vez mais, a educação no Estado.

“Ouvimos as demandas das prefeituras, pois essa é uma política do Governo do Estado desde o início da gestão”, pontuou.

O secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, disse que o encontro tratou do plano articulado do Governo do Estado com os municípios no que diz respeito à assistência técnica e pedagógica.

“Em alguns municípios, o Estado vai providenciar formação continuada de professores e gestores”, destacou.

O prefeito de Itabaiana, Lúcio Flávio Costa, disse que a reunião foi produtiva e traz boas perspectivas para a cidade.

“Hoje, o município de Itabaiana vive uma situação muito difícil. Viemos em busca de parcerias com o Governo do Estado e saímos daqui com a certeza de que vamos melhorar a educação em Itabaiana”, ressaltou.

O governador Adriano Galdino recebeu ainda em audiências os prefeitos de Areial, Aroeiras, Parari, Olivedos, São Sebastião de Umbuzeiro, Caraúbas, Cabaceiras, São José dos Cordeiros e Riachão do Bacamarte, Taperoá e Esperança.

Da Redação com Secom/PB