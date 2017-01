Governador e ministro da Integração Nacional visitam obras da transposição

O governador Ricardo Coutinho e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho vistoriam, na manhã desta segunda-feira (30), as obras em duas estações elevatórias em Pernambuco e, em seguida, se dirigem à Paraíba, onde visitarão os açudes de Poções e Camalaú, obras que integram o projeto de integração do Rio São Francisco.

De acordo com o Governo Federal, as águas do Rio São Francisco chegarão ao município de Monteiro no início do mês de março e, em aproximadamente 30 dias, vão abastecer o açude de Boqueirão, que atende a Campina Grande e outras cidades paraibanas.

O Governo do Estado está realizando obras complementares da transposição que incluem a construção de canais, adutoras e sistemas de esgotamento sanitário, com destaque para o Canal Acauã-Araçagi, realizada em parceria com o Governo federal, cuja primeira etapa está praticamente pronta.

Além disso, já foi concluída a limpeza do leito do Rio Paraíba, no trecho entre a Barragem de São José e Poções, e até a chegada das águas no estado, o trecho entre Poções e o açude de Boqueirão deverá estar concluído.

Às 16h, o governador e o Ministro da Integração participam de um evento realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande.

Na ocasião, o ministro Helder Barbalho apresentará um cronograma sobre o andamento das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco e anunciará ações para minimizar os efeitos da seca no Estado.