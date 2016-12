Governador diz que PMCG deve fazer sua parte garantindo atendimento a pacientes

Na inauguração da extensão da rua João Suassuna, nessa quarta-feira(21), em Campina Grande, o governador Ricardo Coutinho falou sobre o impasse com a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), com relação aos atendimentos de casos crônicos no hospital de Trauma.

Nos últimos dias, a direção do Dom Luiz Gonzaga Fernandes informou que serviços realizados naquela unidade de saúde seriam transferidos para outros hospitais de Campina Grande. Não será mais possível, por exemplo, atendimento a pacientes oncológicos na unidade.

O impasse foi levado à Promotoria de Saúde de Campina Grande, e foi promulgado por mais um período este atendimento. O diretor e médico, Geraldo Medeiros, disse que está sendo feita uma triagem das ações que devem ser realizadas no local. Segundo ele, os atendimentos a pacientes crônicos de Campina Grande superam os 60%.

Durante a visita a CG, o governador disse que o Trauma tem um perfil específico, mas a unidade tem atendido outras demandas.

– Isso acontece em função da inoperância de quem deveria atender, que é o município de Campina Grande. Compromete quem precisa de urgência e emergência. Precisamos manter o hospital de Urgência, Emergência e Trauma como para que se destina. Caso sofra um acidente, um evento mais grave e complexo, não pode chegar ao hospital e ele está lotado porque 30% dos leitos estão com pacientes crônicos. A culpa não é do Estado, é do gestor pleno da saúde que é o município e é preciso que o município assuma isso- disse Ricardo Coutinho.

Por fim, Ricardo destacou que compreende limitações da PMCG, mas é fundamental a Prefeitura fazer sua parte.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

