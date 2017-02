Governador destaca obras e investimentos para a Paraíba, em mensagem ao Legislativo

Uma mensagem escrita em dez páginas e carregada de otimismo com apelo ao apoio à estabilidade entre os Poderes Executivo e Legislativo e, recheada de novas obras que serão realizadas ainda neste ano. Este foi o tom do governador Ricardo Coutinho (PSB) levado aos parlamentares durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos nesta quinta-feira (02).

Segundo ele, nesse sentido, o papel da Assembleia Legislativa, que inicia mais um ano legislativo, desta vez sob a condução do deputado Gervásio Maia, novo presidente da Casa, ganha um caráter ainda mais imunizador, protegendo e preservando as relações institucionais de interesses que, eventualmente, se sobreponham à luta pela melhoria da qualidade de vida e de oportunidades dos paraibanos.

Conforme o governador, para quem chega ao sétimo ano de governo poderia ser até a hora de ir desacelerando, mas, não para ele, que vem sob o produtivo impulso do inconformismo e da determinação em dar passos mais firmes até o final da gestão, no intuito de deixar uma Paraíba totalmente transformada.

Ricardo Coutinho se disse ainda animado, porque tem um compromisso com o futuro do Estado.

“Impossível não sofrer os efeitos desse cenário que se configura como um dos piores períodos de instabilidade política e econômica da história republicana deste país. A Paraíba, como se sabe e como se diz, não é uma ilha. Mas, para a satisfação de muitos, tem sido uma fortaleza”, destacou.

E, baseado nesta fortaleza, o governador anunciou a inauguração de 30 sistemas dessalinizadores, 76 sistemas de abastecimento rurais e a barragem de Tibiri/Santa Rita, a construção de mais seis Escolas Técnicas Estaduais, reforma de mais 50 escolas, que serão licitadas até junho outras 50 para entregar em março de 2018 , além da entrega do Hospital Metropolitano de Santa Rita e a construção de mais um hospital de Trauma.

O governador enfatizou ainda que neste ano será fechado o ciclo de cidades retiradas do isolamento atingindo a marca de 54 municípios. Serão 23 novas estradas a serem entregues, algumas delas já em fevereiro. O governo fará ainda a entrega de 1.736 unidades habitacionais no interior do Estado.

“Mais uma vez, a perseverança e o trabalho de verdade vencerão a inércia e a promessa vazia. A superação desse passado de atraso e injustiça é o que nos prepara e nos conduz para o nosso futuro”, avaliou.