Governador de São Paulo cede equipamentos para bombear águas da transposição

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou que os equipamentos usados no período crítico da crise hídrica para retirar água da reserva técnica do sistema Cantareira – o chamado “volume morto” – serão emprestados ao governo federal para bombear água do rio São Francisco, como forma de acelerar a chegada da água em Campina Grande.

Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil

O empréstimo será formalizado em ato com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, na próxima segunda-feira.

Fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

