Governador autoriza obras na área da educação em Santa Luzia

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta quarta-feira (28), a ordem de serviço para a construção de mais seis Escolas Técnicas na Paraíba, em parceria com o Governo Federal, que liberou inicialmente recursos na ordem de quase R$ 10 milhões.

Ele ainda autorizou a abertura do processo licitatório da reforma e construção de um ginásio esportivo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coelho Lisboa, em Santa Luzia. A obra representa um investimento de mais de R$ 3 milhões.

O Ministro da Educação, Mendonça Filho, participou da solenidade e anunciou a construção de um novo Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), em Santa Luzia.

Deputados federais e estaduais, prefeitos, auxiliares do Governo e lideranças da região também estavam presentes.

A Paraíba possui seis Escolas Técnicas em funcionamento nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Cuité, São Bento, Mamanguape e Cajazeiras.

As novas escolas serão construídas em Campina Grande, Patos, Itaporanga, Sousa, Serra Branca e Guarabira, representando um investimento de aproximadamente R$ 80 milhões.

Na solenidade, Ricardo Coutinho enfatizou que nada se compara ao ato de semear o conhecimento, porque ele é eterno.

“O conhecimento dura por toda a vida e por isso investir na educação é a base de tudo. A existência do ensino técnico é fundamental. Entendendo isso, fomos em busca de condições para construirmos mais seis novas escolas técnicas em variados pontos do Estado. Serão cerca de R$ 80 milhões investidos na execução das obras e quero em poucos meses já vê-las funcionando. Vamos também reformar, ampliar e construir um ginásio na Escola Coelho Lisboa com um investimento de mais de R$ 3 milhões. Fico muito feliz em trazer melhorias para a educação dessa região”, ressaltou.

O governador também comentou sobre a implantação de um Campus do IFPB para Santa Luzia.

“Neste dia, esta cidade ganha simbolicamente o Campus do IFPB, uma importante conquista, reafirmando seu caráter de polo educacional e dando mais oportunidades aos jovens da região. Plantar esse campus aqui significa modificar Santa Luzia para muito melhor”, falou.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, enfatizou o papel das Escolas Técnicas e do IFPB para a formação dos jovens brasileiros.

“Este ato de hoje, com a chegada do IFPB e a liberação de verbas para Escolas Técnicas representa um reforço na educação técnica que é muito relevante para a Paraíba e para o Brasil e significa uma grande oportunidade de empregabilidade para os jovens”, pontuou.

Durante a solenidade, Mendonça Filho ainda liberou mais de R$ 60 milhões para a Secretaria da Educação do Estado, do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em tempo Integral, a serem repassados até 2019.

Também R$ 14 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) para a Secretaria da Educação e 40 municípios paraibanos.

O ministro da Educação ainda assinou a antecipação de cerca de R$ 20 milhões relativos à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O prefeito de Santa Luzia, Ademir Moraes, ressaltou a importância da educação para a cidade e agradeceu o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal.

“Santa Luzia vive um dia memorável porque só através da educação poderemos chegar mais longe. Agradeço ao governador Ricardo pelas parcerias que fizemos na área da saúde, educação e outras. Em breve, a escola Coelho Lisboa, uma das mais tradicionais da cidade, será reformada e ampliada pelo Governo do Estado, uma ação que vai beneficiar os estudantes de Santa Luzia. Agradeço também ao Governo Federal, que nos deixa muito satisfeitos em saber que o Campus do IFPB vai se tornar realidade”, comemorou.

De acordo com o secretário da Educação, Aléssio Trindade, o Governo do Estado tem feito investimentos na área da educação em todos os municípios.

“Já temos seis Escolas Técnicas concluídas em regiões importantes como João Pessoa e Cajazeiras e hoje celebramos o início da construção de mais seis Escolas Técnicas que vão beneficiar os estudantes de cidades como Guarabira e Patos. Cada uma das seis escolas receberá um investimento de cerca de R$ 13 milhões. Isso mostra mais um avanço na educação estadual que vem obtendo grande crescimento nos últimos anos. Ainda vamos, em pouco tempo, iniciar a reforma da Escola Coelho Lisboa que vai se modernizar e ganhar uma estrutura mais adequada aos alunos e funcionários”, frisou.

“Estamos trazendo boas notícias para nosso povo de Santa Luzia. O Campus do IFPB vai desenvolver a educação na região, com cursos como engenharia da mineração e energias renováveis que são demandas da economia local. O governador Ricardo também assina a licitação para a reforma da Escola Coelho Lisboa que vai melhorar a qualidade da educação de Santa Luzia”, ressaltou o deputado federal Efraim Filho.

O reitor do IFPB, Ricácio Lopes, lembrou que o Instituto tem aproximadamente 25 mil estudantes e mais de 100 cursos.

“Temos o compromisso de oferecer uma educação de qualidade. Vamos chegar em Santa Luzia empenhados em trazer a mesma qualificação no ensino profissional dos outros campus. Este é um empreendimento que hoje começa a se materializar nesta cidade”, observou.

Da Redação com Secom/PB