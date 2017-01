Governador autoriza obras de pavimentação dos acessos às praias do Litoral Sul

O governador Ricardo Coutinho assinou, nesta quinta-feira (19), a ordem de serviço que autoriza as obras de pavimentação em paralelepípedos dos acessos às praias de Carapibus I e II, Tabatinga I e II e Praia do Amor, no Litoral Sul.

Estas obras de mobilidade urbana, com extensão total de 3,7 km, representam um investimento de mais de R$ 2,4 milhões, beneficiando cerca de 50 mil habitantes do Conde, além de turistas que visitam as praias da região. Deputados estaduais, auxiliares do Governo e moradores da região também estiveram presentes na solenidade.

Na ocasião, o governador enfatizou que o conjunto de obras não apenas favorece a mobilidade urbana, mas também contribui para o desenvolvimento do turismo no Litoral Sul do Estado.

“É muito bom retornar ao Conde para assinar a primeira ordem de serviço deste ano. Hoje autorizamos o início de obras que vão tornar essa região um lugar melhor para viver. Quando estas cinco vias estiverem pavimentadas trarão avanços para essa área. O Conde pode e vai dar certo, porque tem uma capacidade de desenvolvimento muito grande e com ações corretas o crescimento vai chegar. Na próxima segunda-feira (23), as obras em Carapibus I e II, Tabatinga I e II e Praia do Amor serão iniciadas e, em breve, estarão à disposição de todos”, adiantou Ricardo.

O governador ainda lembrou que, até o fim de março deste ano, todas as cidades paraibanas estarão interligadas pelo asfalto através do Programa Caminhos da Paraíba.

“Vamos inaugurar nos próximos quinze dias mais cinco novas estradas e, até o fim de março, não vai haver mais nenhuma cidade na Paraíba em isolamento asfáltico”, pontuou.

Os acessos às praias de Carapibus I e II, Tabatinga I e II e Praia do Amor vão receber pavimentação em paralelepípedo, terraplenagem em cortes e aterros, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, sinalização vertical e turística.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, ressaltou que as intervenções vão oferecer conforto e segurança aos turistas e moradores da região.

“O Litoral Sul é uma das partes mais bonitas da Paraíba e merece ser bem cuidado. Semana que vem iniciaremos as obras nas cinco estradas e, até julho, elas estarão pavimentadas. Isso vai melhorar o turismo e a economia da região”, afirmou.

A prefeita do Conde, Márcia Lucena, ressaltou que as parcerias entre a prefeitura e o Governo do Estado vão trazer mais desenvolvimento turístico e econômico para a região.

“Estamos muito felizes em poder participar desse momento que marca a chegada de obras importantes para esta área. A pavimentação dessas cinco vias trará mais dignidade para a população que precisa passar diariamente pelos locais e vai proporcionar um maior fluxo de turistas. Essas obras representam desenvolvimento para o Conde e todo o Litoral Sul paraibano”, observou.

De acordo com a presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, a Paraíba recebe em torno de 1,5 milhão de turistas por ano, desse total, cerca de 80% visitam a costa do Conde.

“Essa é uma área muito frequentada pelos turistas de todo o Brasil e de fora do país também. Quando o Governo do Estado cria um acesso fácil e prático às praias facilita a vida dos turistas e comerciantes que trabalham na área. Essas obras vão, sem dúvida, aumentar o fluxo turístico na região”, comentou.

“É um prazer saber que os acessos a estas praias tão bonitas vão ser pavimentados. Espero que em pouco tempo a gente veja tudo pronto. Isso vai trazer muitos benefícios para o povo de Conde e região”, comemorou a moradora Ana dos Reis.

O empresário Marinézio Ferreira acredita que a pavimentação dos acessos às praias vai aumentar e fidelizar o turismo.

“Isso era o que estava faltando para o desenvolvimento destas praias. O acesso na área é ruim, dificultando a movimentação turística. Com a pavimentação dessas vias, vai melhorar demais, porque o turista vai ter facilidade de chegar às praias, vai gostar e depois querer voltar”, festejou.