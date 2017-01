Governador assina ordem de serviço para obras de pavimentação no Litoral Sul

O governador Ricardo Coutinho assina, nesta quinta-feira (18), às 17h, a ordem de serviço para as obras de pavimentação em paralelepípedos dos acessos às praias de Carapibus I e II, Tabatinga I e II e Praia do Amor, todas localizadas no litoral sul do Estado, beneficiando diretamente uma população de mais de 50 mil habitantes do município do Conde.

O conjunto de obras terá uma extensão total de 3,7 km, com um investimento de R$ 2.439.380,40, sendo a empresa Engetech Construções ganhadora da licitação pública realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, órgão responsável pela sua execução. Os recursos são do Tesouro do Estado.

O prazo para conclusão das obras é junho de 2017. Serão realizados serviços de terraplenagem em cortes e aterros, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, pavimentação em paralelepípedo, sinalização vertical e turística.

Trata-se de mais uma importante obra de mobilidade urbana realizada pelo Governo do Estado na Grande João Pessoa, contribuindo para o desenvolvimento do turismo, que cresce cada vez mais em todo o Litoral Sul do Estado, bem como os habitantes da região.

A população e a indústria do turismo são fundamentais para a economia do Estado, assegurou o superintendente do DER, Carlos Pereira, ao destacar a decisão do governador Ricardo Coutinho em contemplar aquela área com infraestrutura.