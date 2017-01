Gira Calçados 2017 terá quase o dobro de Expositores

Foto: Ascom

O 6º Gira Calçados, um dos maiores eventos do setor no Nordeste, está com muitas novidades para 2017. As primeiras novas serão a data, que agora é de 19 a 21 de fevereiro, e o local, que será no Centro de Convenções Raimundo Asfora, do Garden Hotel e Resort em Campina Grande.

Nesta edição, o número de expositores é dobrado, chegando a 150 estandes para mais de 300 marcas que serão apresentadas para uma média de 400 lojistas convidados de todo o Brasil.

Com essas mudanças, o evento ganha uma nova e maior expectativa de público, que deve chegar a cerca de mil pessoas durante os três dias de Gira Calçados. O público de compradores será do de todo país, nesta edição.

Lojistas da região Nordeste que buscam grandes marcas e novos fornecedores estarão no Gira Calçados, um evento voltado ao fortalecimento do setor calçadista do Nordeste. Outra novidade do evento é a participação de representantes das mais destacadas marcas nacionais como expositoras.

O Estado é o terceiro maior produtor de calçados do país e continua sendo a sede da sexta edição do evento. O evento aproxima os micro e pequenos negócios das últimas inovações do segmento e das tendências em produtos, insumos, máquinas e serviços, além de ampliar o mercado e desenvolver a indústria regional. Descentraliza a realização de eventos deste porte das regiões Sul e Sudeste para o Nordeste, além de oferecer acesso à informação.

A ideia é a realização do evento para promover o setor através do acesso a novos mercados, fortalecendo as marcas, acesso a crédito, promovendo a inovação no desenvolvimento de produtos e processos.

O Gira Calçados é uma oportunidade para as empresas compradoras aumentarem a carteira de fornecedores, terem acesso a produtos de qualidade, provarem as 150 marcas do mercado, facilitar a negociação e preços acessíveis, com a oportunidade ampliar a networking.

Foto: Ascom

O evento agrupa três eixos de atuação. A capacitação, com palestras, oficinas e clínicas tecnológicas focadas em inovação, gestão, mercado, crédito, sustentabilidade e processos de Produção Mais Limpa; o mercado, com realização 6ª Rodada de Negócios do setor calçadista do Nordeste; e a inovação, com espaço conceito para o desenvolvimento de produtos, além da identidade territorial, como espaço para exposições de artesanato e comidas típicas da região.

Caravanas – Os benefícios para o comprador ou expositor, na Paraíba, é a possibilidade de caravanas pelas agências regionais com preços acessíveis de deslocamento, hospedagem e alimentação. No Nordeste, as vantagens são os estados vizinhos terem hospedagem e almoço gratuitos.

Os estados de outras regiões fora o Nordeste terão direito a hospedagem, transporte aéreo e almoço gratuitos. O posicionamento para o expositor é de uma oportunidade para as empresas terem acesso a clientes pré-selecionados, estarem alinhados às tendências de mercado, participar de uma programação diversificada nas áreas de gestão, tecnologia e atendimento e acesso a fornecedores de componentes para calçados.

A realização do evento é do Sebrae em Campina Grande e do Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados/PB).

Os parceiros são a Federação das Industrias da Paraíba (FIEP), com o Instituto Senai de Tecnologia (IST) do Couro e do Calçado e Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (CINEP).

Da Redação com Ascom