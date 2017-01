Gervásio Maia visita presidente do TCE e o convida para posse na ALPB

O deputado estadual Gervásio Maia, que assume a presidência da Assembleia Legislativa no próximo dia 1º de fevereiro, com o retorno dos trabalhos do Poder Legislativo, esteve, na manhã desta sexta-feira (27), em audiência com o conselheiro Arthur Cunha Lima, presidente do TCE, oportunidade em que, pessoalmente, convidou o dirigente da Corte de Contas para a posse, que acontecerá pela manhã, no plenário da Casa. O conselheiro Arthur confirmou sua participação.

Gervásio Maia aproveitou a oportunidade para conversar com o conselheiro Arthur Cunha Lima, que já foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, sobre assuntos pertinentes à gestão administrativa.

Eles estiveram juntos em outras legislaturas. Gervásio assume o cargo em substituição ao colega deputado estadual Adriano Galdino, que conclui seu mandato após dois anos à frente do Poder.