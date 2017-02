Gervásio Maia: “Eu me sinto como se já tivesse uma vida inteira dentro do PSB”

foto: ascom

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia (PSB), se apresentou – como proclama o dito popular, com armas e bagagens – com o figurino de pré-candidato a governador pelo PSB no seu discurso de posse, dia 1º último, no qual as homenagens ao Governo Ricardo Coutinho (e à ´militância girassol´, citada algumas vezes) se constituíram muito mais do que uma louvação oriunda de um correligionário.

Bastaria mencionar a frase final de seu pronunciamento para denotar o seu estado de espírito: “Assumo a presidência da Assembleia com a certeza de que a nossa missão não termina aqui”.

A certa altura, Maia enalteceu – sob a contemplação de um Ricardo visivelmente atento – a necessidade de preservação “de um legado que vem implantando um novo modelo de tratar a coisa pública”.

O novo presidente também se referiu à sua chegada recente ao PSB, onde disse ter encontrado “um jeito diferente de fazer política”.

“Hoje eu me sinto como se já tivesse uma vida inteira dentro do PSB”.

Gervásio externou em seguida “a convicção de que o povo paraibano não aceitaria – jamais – o retrocesso (desse modelo de gestão)”.

“E, para isso, estamos unidos”, emendou.

O socialista anunciou – de público – que “se for necessário, combaterei o bom combate”.

E completou: “O nosso povo e as gerações futuras não merecem que a Paraíba volte ao passado. O PSB sempre esteve do seu lado”.

O deputado se reportou, então, diretamente ao governador: “Sou grato, e tenho razão para ser grato a Ricardo: herdei o bem mais precioso do meu pai, que foi a sua amizade”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza