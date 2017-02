Gervásio garante que bancada dará suporte ao ritmo de trabalho do governador

Foto: Paraibaonline

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia (PSB) pediu mais união da classe política em prol dos paraibanos durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos realizada nesta quinta-feira (02).

O apelo foi feito após a mensagem do governador Ricardo Coutinho (PSB) levada ao parlamento na qual anunciou vários investimentos para o Estado durante este ano e que para tanto precisava também do apoio do Legislativo.

“É preciso que a classe política se uma pelos interesses do povo e é assim que tem que ser. Claro que nós vamos permitir. É uma obrigação nossa e o Regimento Interno é pra isso mesmo para que os bons debates ocorram. Agora a bancada do governo vai dar toda cobertura necessária para que o governador Ricardo mantenha o mesmo ritmo de trabalho”, destacou.

Com relação às atividades em Plenário, o presidente afirmou que as sessões recomeçam na próxima terça-feira (07) e negou que seriam suspensas por conta de uma reforma que seria feita no Plenário da Casa.

“Até mesmo porque se essa decisão for tomada demanda um certo tempo para elaboração de projeto, licitação, mas a Assembleia não vai parar por conta de reforma. Se for preciso a gente busca um plano B para que as atividades não parem”, afirmou.