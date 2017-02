Gervásio assume presidência da Assembleia Legislativa em posse histórica

fotos:: ascom

A sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural, ficou pequena para o público que compareceu para prestigiar a posse do deputado estadual Gervásio Maia na presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba.

A solenidade que ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º) marcou também a posse da nova Mesa Diretora e reuniu centenas de autoridades, prefeitos, vereadores e população.

Em um discurso emocionado, Gervásio lembrou o pai, que também ocupou a presidência do Legislativo paraibano. Falou dos valores que aprendeu e da importância de atuar em benefício do povo.

“Desde cedo, acompanho as necessidades do nosso Estado. Cresci sabendo que a política tem que ser um espaço para promover as mudanças que o povo necessita. Conheço bem a Casa de Epitácio Pessoa e estou pronto para contribuir e assumir essa importante missão”, afirmou o presidente.

Gervásio agradeceu a Adriano Galdino pelo diálogo e pelo trabalho exercido nos últimos dois anos. Durante o discurso, ressaltou os desafios para o próximo biênio. “Vamos construir leis que projetem nossa Paraíba para o futuro. Vamos estimular o debate de ideias, abrir ainda mais essa Casa para o povo. Agradeço a Deus por este momento”, pontuou.

O governador Ricardo Coutinho fez um pronunciamento em que agradeceu ao deputado Adriano Galdino pelos dois anos de trabalho e a relação amistosa de relação com o Poder Executivo. Ricardo também desejou ao presidente Gervásio Maia sorte na nova missão e disse que o Poder Legislativo conta “com a determinação e coragem de trabalhar” do seu novo presidente.

“Eu convivi muito com seu pai, Gervásio Maia. Nós tivemos bons momentos, até mesmo em lados opostos. Construímos uma relação de respeito, porque pessoas de bem, mesmo que estejam em trincheiras distintas, defendem os interesses do povo e era isso que Gervásio defendia. Eu fico muito feliz em ter sucedendo Adriano Galdino um jovem determinado e corajoso como Gervásio Filho como presidente da Assembleia. Gervásio Filho tem tradição. Independente da posição política, ao homem é preciso ter compromisso com seu próprio povo. Gervásio, você vai fazer história à frente da Assembleia Legislativa da Paraíba”, declarou.



.

O deputado Adriano Galdino, em seu último discurso enquanto presidente da Assembleia Legislativa, aproveitou para parabenizar aos deputados que contribuíram para o engrandecimento do trabalho desenvolvido na Assembleia ao longo dos dois últimos anos.

Além do governador e da vice-governadora Lígia Feliciano, a posse que foi aberta ao público, também contou com a presença dos deputados, do presidente da Câmara de João Pessoa, Marcos Vinicius, vereadores, e representantes do TJPB, TRT, MPPB, TCE-PB, Procuradoria da República, OAB-PB, entre outras autoridades e população.