Gervásio anuncia reformas e mudança nos horários da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia, foi entrevistado desta segunda-feira (6) no programa Conexão Master, da TV Master Net.

Durante a entrevista, Gervásio anunciou mudanças no expediente do Poder Legislativo, reformas na Casa de Epitácio e ajustes para receber melhor o povo.

Foto: Ascom

Gervásio Maia anunciou que o expediente da Assembleia Legislativa passa a ser de dois turnos nas terças, quartas e quintas-feiras, entre as 8h e 18h. Nas segundas-feiras, o expediente fica das 13h às 18h e toda sexta-feira das 8h às 13h.

“O foco em 2017 é no trabalho, é servir da melhor forma possível o povo paraibano”, assegurou.

O presidente do parlamento paraibano revelou ainda que estão sendo feitos estudos para melhorias na estrutura da Casa e sanar as deficiências de forma a manter a Praça dos Três Poderes, fortalecendo a história da Paraíba.

“O funcionamento da Assembleia é muito limitado pela estrutura defasada do prédio, estamos buscando soluções para o estacionamento, plenário e outros espaços, de forma a melhorar as condições de trabalho”, relatou Gervásio.

Foto: Ascom

O presidente da ALPB anunciou também mudanças na TV Assembleia com o incremento se programas de debates entre os deputados, com as bancadas de situação e de oposição, cementando temas de relevância para a sociedade.

Gervásio afirmou ainda que a Rádio Assembleia FM vai entrar no ar em breve, através da frequência da TV Senado, com noticiários das 7h às 8h e das 18h às 19h.

Durante a entrevista, o presidente adiantou o conteúdo de um projeto que apresentará sobre a utilização do Parlatório da Assembleia.

“Aquele espaço passará a ser usado pelos representantes de entidades sindicais e da sociedade civil, por exemplo, quando da realização de suas manifestações democráticas”, comentou.

Participaram da entrevista na bancada do Conexão Master os jornalistas Gutemberg Cardoso, Eraldo Nóbrega, Marcos Weric e Ângelo Medeiros.

