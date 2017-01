Gerente operacional da Casa da Cidadania revela qual setor possui maior demanda

O gerente operacional da Casa da Cidadania, Anderson Almeida, explicou sobre as demandas do órgão e destacou que vários serviços podem ser encontrados em um só lugar, com o intuito de facilitar a vida do cidadão.

Ele citou que existem guichês do Sine, da Funad, do Procon Estadual, da Polícia Civil, do IPC, PBPrev, entre outros.

Anderson salientou que o guichê do DETRAN possui a maior demanda da Casa da Cidadania, contabilizando de 400 a 500 atendimentos por dia.

– Oferecemos toda a estrutura para atender a população. A Casa da Cidadania centraliza os vários serviços em um órgão só, para que o cidadão não precise se deslocar de um lugar para outro – colocou

O órgão funciona todo dia útil, das 7h às 17h, às margens do Açude Velho.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação