Gerente epidemiológica: “A prevenção contra o Aedes aegypti parte de mim e de você”

A gerente de Vigilância Epidemiológica de Campina Grande, Rossandra Oliveira, comentou sobre um levantamento feito para descobrir as áreas de maior infestação do mosquito Aedes aegypti e citou que os bairros da Liberdade, Catolé e Malvinas são os que apresentam os maiores números.

Ela destacou que as Malvinas lideram o índice, com 12,1% de incidência e disse que o bairro possui muitas pessoas, riachos e terrenos baldios, o que facilita a manifestação do mosquito.

– No bairro das Malvinas o índice de infestação deve-se a uma concentração de pessoas muito grande. É uma área muito extensa – frisou.

Foto: Paraibaonline

Rossandra ressaltou que é preciso que exista um cuidado especial nesta época propícia à proliferação e disse que o ‘Dengue Zap’ segue ativo para denúncias, com o número (83) 9 9951-0553.

– É preciso fazer o dever de casa, quem vai ficar tomando conta da sua casa é você. É você quem deve fazer a vistoria semanal e ter esse cuidado. A prevenção parte de mim e de você – pontuou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

