Gerente de posto de combustíveis é preso acusado de participação em roubo de carros

Emerson Rafael Alves do Nascimento, de 29 anos, e André Oliveira de Araújo, de 36, foram presos acusados de participação em esquema de roubo de carros.

Eles são suspeitos de comprar carros roubados em Pernambuco e revender aqui na Paraíba.

Foto: Reprodução/ TV Cabo Branco

O que chamou a atenção é que os dois presos trabalham. Um é gerente de posto de combustíveis e o outro trabalha na construção civil.

De acordo com o delegado de Roubos e Furtos de Veículos, Nélio Carneiro, eles tinham uma atividade normal, mas pela facilidade de angariar lucros, tinham essa atividade ilícita paralela.

– De uma maneira muito fácil os carros chegavam em suas mãos e também estavam vendendo de maneira muito fácil e estavam ganhando dinheiro de maneira muito fácil. Eles adquiriam os veículos nos Estados vizinhos, por um preço muito abaixo do mercado, cerca de R$ 2 mil, carros que já eram encomendados, e vendiam aqui por R$ 7 mil, R$ 8 mil, sabendo que esses carros eram roubados. As placas eram trocadas. Eles adquiriam informações de veículos que não tinham nenhuma restrição, e as placas eram confeccionadas em cima dessas informações para que não trouxessem nenhum risco quando esses carros estivessem transitando – afirmou o delegado.

*Com informações do Bom Dia Paraíba

Da Redação*