Gerente da Ciretran de Campina justifica atraso na demanda do serviço

Alguns usuários da 1ª Ciretran de Campina Grande (Detran) vêm relatando situações de insatisfação com o serviço do órgão. A maioria delas se referem as longas filas de espera.

O responsável pela Ciretran, Hugo Aragão, afirmou em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (13) que o serviço vai normalizar a partir de hoje.

Ele justificou o atraso no atendimento devido a uma adequação que o Detran da Paraíba teve que passar.

– O Detran está se adequando a uma realidade aplicada a todos os Estados, que é a cobrança do IPVA através da Receita Federal. Tivemos que parar o atendimento por oito dias por conta da medida. Isso fez duplicar a demanda e ocasionou na demora do atendimento – justificou.

Segundo Aragão, a demora não é comum no órgão e os técnicos responsáveis já estão trabalhando para solucionar o problema de impressão do boleto de IPVA.

As declarações foram repercutidas na rádio Campina FM.

Da Redação